21 сентября состоится внеочередная сессия Бобруйского районного Совета депутатов 28-го созыва
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21 сентября 2022 г. в 10.00 в актовом зале Бобруйского райисполкома состоится внеочередная сессия Бобруйского районного Совета депутатов 28-го созыва.
Для участия в работе сессии приглашаются депутаты Бобруйского районного Совета депутатов, ответственные работники Бобруйского районного исполнительного комитета, председатели сельских Советов депутатов.
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