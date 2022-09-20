21 сентября состоится внеочередная сессия Бобруйского районного Совета депутатов 28-го созыва

21 сентября 2022 г. в 10.00 в актовом зале Бобруйского райисполкома состоится внеочередная сессия Бобруйского районного Совета депутатов 28-го созыва.

Для участия в работе сессии приглашаются депутаты Бобруйского районного Совета депутатов, ответственные работники Бобруйского районного исполнительного комитета, председатели сельских Советов депутатов.

Бобруйский районный исполнительный комитет