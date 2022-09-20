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21 сентября прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

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21 сентября прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц:

21 сентября 2022 года с 8.00 до 13.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома). Возможна предварительная запись по тел. 68 00 13.

 

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