21 сентября прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц:

21 сентября 2022 года с 8.00 до 13.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома). Возможна предварительная запись по тел. 68 00 13.