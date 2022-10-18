21 октября прямую телефонную линию проведет заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

В пятницу, 21 октября 2022 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-98-03.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома