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21 октября бобруйчан выслушают онлайн

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21 октября бобруйчан выслушают онлайн

21 октября 2022 г. с 09.30 до 12.30 состоится онлайн-прием жителей Бобруйска через платформу «ZOOM» первым заместителем председателя Захаровым Дмитрием Владимировичем.

Общение с первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Могилевской области будет организовано в Бобруйском горисполкоме.

Записаться на онлайн-прием можно по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.

Отправляя письмо с пометкой «онлайн-прием», обязательно укажите ваше ФИО, контактный номер телефона и адрес, а также краткое описание вопроса.

Запись на прием будет закрыта 19 октября 2022 года в 14.00.

Во время онлайн-приема вы можете сообщить представителю Комитета госконтроля об актуальных проблемах развития города, нарушениях в работе должностных лиц органов власти и организаций.

Спектр тем, интересующих Комитет госконтроля, разнообразен: от вопросов использования бюджетных средство, финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций социальной сферы до работы государственных органов с гражданами, развития объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма и др.

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