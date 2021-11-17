21 ноября в Бобруйске встретятся футбольные клубы «Белшина» и «Лида»

В матче тридцать второго тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 21 ноября встретятся с ФК «Лида». Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13:00. Вход на игру бесплатный.

Клуб «Лида» был основан в 1962 году. Команда выступала под названиями «Красное знамя» (1962), «Вымпел» (1963-1970), «Обувщик» (1971-1996), «Лида» (с 1997). В суверенных чемпионатах Республики Беларусь принимает участие с 1992 года. Основные достижения «Лиды»: чемпион БССР (1983, 1985, 1986, 1989); обладатель Суперкубка БССР (1984, 1986); финалист Кубка БССР (1972, 1982); высшая лига чемпионата РБ – 8 место (1994/1995), Кубок РБ - ¼ финала (1999/2000; 2011/2012). Команды из Бобруйска и Лиды провели между собой 24 встречи. Из них в высшей лиге – 9, в первой лиге – 14, в розыгрыше Кубка Беларуси – 1. В 19-ти матчах победу праздновали «красно-черные», в 3-х лучшими были футболисты из Лиды, 2 встречи закончилась вничью. Матч первого круга нынешнего чемпионата завершился победой ФК «Белшина» со счетом 4:2, в матче второго круга победу со счетом 0:4 так же праздновали бобруйчане.