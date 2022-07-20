21 июля личный прием граждан проведет Владимир Владимирович Гацко

21.07.2022 г. личный прием граждан с 15.00 – 17.00 проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко в Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения по адресу: г. Бобруйск, ул. Гагарина, д.34, кабинет 21 (2 этаж).

Предварительная запись по телефону: +375(29)7169970. ­