21 июля личный прием граждан проведет Владимир Владимирович Гацко
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21.07.2022 г. личный прием граждан с 15.00 – 17.00 проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко в Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения по адресу: г. Бобруйск, ул. Гагарина, д.34, кабинет 21 (2 этаж).
Предварительная запись по телефону: +375(29)7169970.
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