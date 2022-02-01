21 февраля вступает в силу новая редакция Правил пользования газом в быту

21 февраля в Беларуси вступает в силу новая редакция Правил пользования газом в быту (далее по тексту Правила).

Новыми Правилами установлено, что при газоснабжении природным газом, потребитель должен заключить не один, как ранее, а несколько договоров:

- договор газоснабжение,

- договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов,

- договор на техническое обслуживание газопроводов-вводов (при необходимости).

А при пользовании сжиженным углеводородным газом (СУГ):

- договор купли-продажи СУГ,

- договор на техническое обслуживание индивидуальной баллонной установки и газоиспользующего оборудования, а при газоснабжении потребителя газа СУГ от резервуарной установки, принадлежащей ему на праве собственности:

- договора на техническое обслуживание резервуарной установки, газового оборудования и газопроводов.

Обязательной регистрации в газоснабжающей организации подлежат баллоны СУГ вместимостью 50 литров.

Стоит отметить, что договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов заключается с газоснабжающей, либо иной обслуживающей организацией, имеющей право выполнять данные виды работ. При этом обслуживающая организация имеет право производить замену газоиспользующего оборудования на аналогичное без изменения его местоположения и мощности на основании договора, заключенного с потребителем газа.

Установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования и газопроводов, обязанности организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, товариществ собственников, организаций застройщиков, потребителей и пользователей газа; обязанности газоснабжающих и обслуживающих организаций.

Так же изменения внесены в соответствующую главу по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов. Новой редакцией Правил определено, что в одноквартирных, блокированных жилых домах допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке дымовых и вентиляционных каналов потребителями или пользователями газа, прошедшими специальное обучение и только в которых эксплуатируется газовое оборудование с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания.

Отдельной главой Правил определены меры безопасности при использовании газа в быту.

За несоблюдение требований Правил, а именно несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения, статьей 21.5 КоАП РБ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, для индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а для юридического лица – до пятидесяти базовых величин. А за самовольные подключение газоиспользующего оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов учета расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений –влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.

Помните, соблюдение Правил пользования газом в быту будет залогом безопасности Вас и Ваших близких. Не будьте равнодушными – берегите себя и своих родных!

С.Г. Фроленков, инспектор энергогазинспекции Могилевского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области.