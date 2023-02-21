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Этот день в календаре

21 февраля – Международный день родного языка

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21 февраля – Международный день родного языка

День родного языка сегодня отмечают во всем мире! Для сохранения культурного и лингвистического разнообразия этот праздник основан ЮНЕСКО в 1999 году. И в этом сезоне одна из главных тем "торжества слова" - политика многоязычного образования на основе родного, что необходимо в современных реалиях, когда количество живых языков сокращается со средней скоростью - один в две недели. По статистическим данным, более 60 % наших граждан считают белорусский родным.

И это при том, что мы - билингвы, в нашей стране два государственных языка. На каком общаться - выбор каждого, тем самым мы обогащаем оба. Но отличительности нам добавляет именно лексическая традиция наших предков - это код нации. "Дзеканне", "джэканне", "цеканне", "гэканне" выдают нашего человека в любой точке мира. И, конечно, наша гордость - буква "ў" (кстати, ее возникновению мы обязаны арабскому алфавиту).

Что произошло 21 февраля

В 1804 году прошли первые успешные испытания паровоза.
В 1811 году британский химик Гемфри Дэви рассказал о свойствах хлора — открытого им газа.
В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".
В 1935 году в Москве был открыт первый в СССР Международный кинофестиваль.
В Беларуси 21 февраля отмечается День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Кто родился 21 февраля

Модельер Юбер Живанши (1927-2018)
Певица Нина Симон (1933-2003)
Актриса Вера Алентова (1942)
Писатель Людмила Улицкая (1943)
Актер Алан Рикман (1946-2016)
Писатель Чак Паланик (1962)
Актриса Софи Тернер (1996)

21 февраля в народном календаре

На Руси святого Захара называли Серповидцем. В этот день люди обычно доставали инструменты, например, серпы. Народ осматривал, точил и чистил их.
Обязательно 21 февраля примечали: чем холоднее будет день, тем теплее предстоящий март.
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