21 февраля – Международный день родного языка

День родного языка сегодня отмечают во всем мире! Для сохранения культурного и лингвистического разнообразия этот праздник основан ЮНЕСКО в 1999 году. И в этом сезоне одна из главных тем "торжества слова" - политика многоязычного образования на основе родного, что необходимо в современных реалиях, когда количество живых языков сокращается со средней скоростью - один в две недели. По статистическим данным, более 60 % наших граждан считают белорусский родным.

И это при том, что мы - билингвы, в нашей стране два государственных языка. На каком общаться - выбор каждого, тем самым мы обогащаем оба. Но отличительности нам добавляет именно лексическая традиция наших предков - это код нации. "Дзеканне", "джэканне", "цеканне", "гэканне" выдают нашего человека в любой точке мира. И, конечно, наша гордость - буква "ў" (кстати, ее возникновению мы обязаны арабскому алфавиту).

Что произошло 21 февраля