Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

21 декабря пройдет прямая линия с заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома Василием Савельевым

69 0

21 декабря пройдет прямая линия с заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома Василием Савельевым

Во вторник, 21 декабря 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Группа информации и общественных связей УВД.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »