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Религия

21 декабря пройдет епархиальное собрание

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21 декабря пройдет епархиальное собрание

По благословению Его Преосвященства епископа Бобруйского и Быховского Серафима 21 декабря в Никольском кафедральном соборе Бобруйска состоится ежегодное общее собрание духовенства, игумений, руководителей отделов и сотрудников Бобруйской епархии.

09:30 – исповедь духовенства.
09:40 – начало чтения часов.
10:00 – Божественная литургия.

Ризница — зеленая.

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