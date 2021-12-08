21 декабря пройдет епархиальное собрание

По благословению Его Преосвященства епископа Бобруйского и Быховского Серафима 21 декабря в Никольском кафедральном соборе Бобруйска состоится ежегодное общее собрание духовенства, игумений, руководителей отделов и сотрудников Бобруйской епархии.

09:30 – исповедь духовенства.

09:40 – начало чтения часов.

10:00 – Божественная литургия.

Ризница — зеленая.