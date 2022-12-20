21 декабря прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет Михаил Желудов
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц 21 декабря 2022 года с 9.00 до 11.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома), с 11.00 до 13.00 – «прямую телефонную линию». Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 68 00 13. Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону: 68 00 01.
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