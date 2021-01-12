205 литров спиртосодержащей жидкости изъято у бобруйчанки

6 января в 12.30 сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома в ходе проведения осмотра домовладения по улице Р.Люксембург обнаружено и изъято 205 литров спиртосодержащей жидкости, хранившейся в 10-ти и 5-ти литровых полиэтиленовых емкостях.

По сведениям оперативников, хозяйка дома, 1974 года рождения, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение в соответствии с частью 3 статьи 12.27 КоАП Республики Беларусь. В минувшем декабре у данной гражданки сотрудниками отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска было обнаружено и изъято 80 литров спиртосодержащей жидкости.

Проводится проверка и назначено проведение экспертизы, по результатам которой действиям бобруйчанки будет дана правовая оценка.