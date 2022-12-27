2022 год дал Беларуси мощный поток туристов из России

В условиях санкций Запада белорусское направление стало одним из приоритетных для туристов из России. Как итог - мощный поток туристов из этой страны в 2022 году, отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Такую стабилизацию присутствия белорусского турпродукта на российском рынке он назвал большим достижением. "Новый тренд - молодые туристы из России. У них востребован городской продукт, отели премиум-класса. Причем приезжать из России в Беларусь стали не только на выходные, но и на более длительное время - до 10 дней. Наша площадка удовлетворяет все потребности российских туристов", - отметил председатель правления.

За 10 месяцев 2022 года Беларусь посетили порядка 393 тыс. туристов из России (без учета прибывших через наземные границы). Объем экспорта туруслуг в РФ в этом году составил $119 млн, увеличившись по сравнению с прошлым годом в два раза.

Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик отметил, что не только Беларусь стала приоритетным направлением для российского туриста, но и Россия - для белорусского. "Мы отмечаем рост спроса и увеличение количества туров в Российскую Федерацию, причем не только в Санкт-Петербург и Москву, но и в другие города. Сейчас на туристическом рынке России открывается много направлений", - отметил заместитель министра.

Развитию взаимного туризма между Беларусью и Россией способствуют не только общее языковое пространство и возможность использовать единые финансовые инструменты (платежные карты), но и развитая транспортная логистика. Потому и сейчас, в канун новогодних праздников, традиционно наблюдается рост туристического потока между Россией и Беларусью, входящих в Союзное государство.