2020 год в Беларуси был самым теплым за последние 140 лет. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец.

"Прошедший 2020 год был аномально теплым - самым теплым за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1881 года. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 9,1, что на 2,4 градуса выше нормы. До этого рекордсменом был 2019 год со среднегодовой температурой плюс 8,8 градуса. Так что два последних года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений на территории Беларуси", - рассказала Наталья Клевец.