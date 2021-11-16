20 ноября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

20 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

71-54-41 Бизукоить Станислав Викторович заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-98-66 Солонович Татьяна Михайловна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-32-71 Кагарлицкая Антонина Александровна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по экономике и финансам) 73-87-76 Марченко Александр Васильевич заместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению) 78-94-03 Борищик Юрий Владимирович главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ