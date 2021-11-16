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20 ноября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

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20 ноября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

20 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

71-54-41Бизукоить

Станислав Викторович

заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-98-66Солонович Татьяна Михайловназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-32-71Кагарлицкая

Антонина Александровна

заместитель директора

Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района

г. Бобруйска"

(по экономике и финансам)

73-87-76Марченко Александр Васильевичзаместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
78-94-03Борищик

Юрий Владимирович

главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

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