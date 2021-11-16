20 ноября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

20 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|71-54-41
|Бизукоить
Станислав Викторович
|заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-98-66
|Солонович Татьяна Михайловна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-32-71
|Кагарлицкая
Антонина Александровна
|заместитель директора
Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района
г. Бобруйска"
(по экономике и финансам)
|73-87-76
|Марченко Александр Васильевич
|заместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
|78-94-03
|Борищик
Юрий Владимирович
|главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"