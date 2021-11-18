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20 ноября пройдет прямая телефонная линия с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

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20 ноября пройдет прямая телефонная линия с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

20 ноября, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчёв проведет прямую телефонную линию.

Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам  на  службу,  перспективах и развитии службы по телефону

(8-0222) 64 — 33 — 10

Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.

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