20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
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Рождение детей способно перевернуть жизнь семьи с ног на голову и обратно. Марина Быстрова, мама двух мальчишек и автор комиксов про родительство, умеет не только подмечать курьезные бытовые мелочи декретной жизни, но и красочно их зарисовывать.
«Несколько дней в роддоме — это маленькая жизнь»
«Став родителями, мы все начинаем делать много неромантичных вещей»
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