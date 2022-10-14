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Калейдоскоп

20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя

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20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя

Рождение детей способно перевернуть жизнь семьи с ног на голову и обратно. Марина Быстрова, мама двух мальчишек и автор комиксов про родительство, умеет не только подмечать курьезные бытовые мелочи декретной жизни, но и красочно их зарисовывать.

«Несколько дней в роддоме — это маленькая жизнь»
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
«Став родителями, мы все начинаем делать много неромантичных вещей»
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя
по материалам adme
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