20+ комиксов про родительство, в которых большинство мам и пап с первой секунды узнают себя

Рождение детей способно перевернуть жизнь семьи с ног на голову и обратно. Марина Быстрова, мама двух мальчишек и автор комиксов про родительство, умеет не только подмечать курьезные бытовые мелочи декретной жизни, но и красочно их зарисовывать.