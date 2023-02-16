20 февраля в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан

Об этом корреспонденту Bobrlife сообщила председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

20 февраля Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ОАО «ФанДОК» по адресу: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95 с 10.00 до 12.00.