20 февраля в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан
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Об этом корреспонденту Bobrlife сообщила председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.
20 февраля Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ОАО «ФанДОК» по адресу: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95 с 10.00 до 12.00.
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