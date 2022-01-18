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20 февраля состоится Сретенский бал

bobreparhiya.by 89 0

20 февраля состоится Сретенский бал

Несколько веков назад бал являлся прекрасным развлечением, дружеским общением, но он всегда требовал больших физических и эмоциональных сил. На балу нужно было выглядеть безукоризненно, контролировать каждое движение, слово, и при этом быть естественным, приветливым и веселым.

Желающим приобщиться к этому празднику красоты, музыки и танца спешим сообщить. Ещё есть возможность подготовиться!

Репетиции к балу проходят по понедельникам, средам и пятницам в 18:00.

Место проведения репетиций: г.Бобруйск, Духовно-просветительский центр, ул. Чонгарская 79Б.

Контакты: Анна Гулидова +375291566494

по материалам bobreparhiya

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