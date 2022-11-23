20 базовых за «игры с ценами»: законодатели усиливают контроль за ценами

Проект Закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» принят сегодня Палатой представителей Национального собрания Беларуси в первом и втором чтениях, пишет СБ.

Этот законопроект был подготовлен и 17 ноября внесен в Палату представителей в целях реализации пункта 6 Директивы Президента «О недопустимости роста цен» с учетом положений постановления Совета Министров от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен».

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Василий Панасюк пояснил журналистам:

– В настоящее время государственное регулирование цен является источником как социальных гарантий, так и стабильности и благополучия наших граждан. В октябре принято много важных государственных решений: Директива № 10, постановления Совмина. Благодаря этим документам депутаты, проводя мониторинг цен, фиксируют, что индекс потребительских цен падает, но вместе с тем актуальным остается вопрос повышения ответственности хозяйствующих субъектов за соблюдение правил формирования цены. Мы как депутаты и все госорганы не должны допустить любого завышения цен, ибо нарушение этого порядка подрывает алгоритм справедливого формирования цены и в конечном итоге страдает простой гражданин.

Что предлагается новым законопроектом? Василий Панасюк пояснил:

– Предлагается в рамках оформления первичных финансовых документов, таких как товарно-транспортная накладная, товарная накладная, во благо честного их оформления внести к КоАП ответственность хозяйствующих субъектов за неуказание или указание заведомо недостоверных сведений в первичных документах – сведений, которые используются для установления цены. Это касается товаров, в отношении которых предусмотрено государственное регулирование цен.

Таким образом, предусматривается внести в КоАП за такие нарушения штраф в размере 20 базовых величин или для ИП и юрлиц – 10 процентов от суммы денежной оценки хозяйственной операции. Принятие данного закона станет дополнительной эффективной мерой для установления ценовой дисциплины у наших хозяйствующих субъектов и стабилизации ценовой политики нашей страны.