20 августа вас выслушают

20 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

­­­ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации­ Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДУБИНЧИК, глава администрации­ Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.