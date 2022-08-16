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20 августа вас выслушают

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20 августа вас выслушают

20 августа  с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

­­­ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ  ВЛАСЕВИЧ,  глава администрации­ Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДУБИНЧИК,  глава администрации­ Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.

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