2 октября нотариусы Могилевского нотариального округа консультируют бесплатно

Мероприятие пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). В этот день нотариусы всех 89 стран-членов союза будут оказывать правовую помощь на безвозмездной основе. Акция в таком масштабе проводится впервые.

В соответствии с графиком работы в субботу 2 октября за бесплатной консультацией нотариуса можно обратиться в нотариальные конторы и бюро Могилевского нотариального округа, которые ведут прием граждан в выходной день. Адреса и режимы работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Обращаем внимание, что предварительную консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Белорусская нотариальная палата ежегодно проводит пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Традиционно они приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране. Теперь к ним прибавится и международная акция по бесплатному консультированию.

Ежегодно ответы на интересующие вопросы в ходе благотворительных акций, проводимых Белорусской нотариальной палатой получают порядка 20 тысяч белорусов и гостей республики. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Mogilevnews.by