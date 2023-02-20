2 марта пройдет электронная мини-ярмарка вакансий

2 марта 2023 года с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома на сайте http://e-vacancy.by проводит электронную мини-ярмарку вакансий для учащейся и студенческой молодежи в свободное от учебы время. Во время ярмарки можно ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, условиями труда, а также получить электронную консультацию. Приглашаем нанимателей всех форм собственности к участию в ярмарке. ­