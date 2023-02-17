2 марта пройдет электронная мини-ярмарка вакансий для студенческой молодежи
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2 марта с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома на сайте http://e-vacancy.by проводит электронную мини-ярмарку вакансий для учащейся и студенческой молодежи в свободное от учебы время.
Во время ярмарки можно ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, условиями труда, а также получить электронную консультацию. Приглашаем нанимателей всех форм собственности к участию в ярмарке.
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