2 августа в Бобруйске откроется ярмарка «Школьный базар». Она будет работать по 4 сентября

Со 2 августа по 4 сентября на пешеходной зоне (от улицы Карла Маркса до ул. Социалистической) будет работать ярмарка «Школьный базар», сообщает Bobrlife.

Поздравление! Режим работы: вторник-воскресенье с 9.00 до 16.00, выходной – понедельник.

Об этом рассказала Елена Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности отечественных производителей.

Виктор ЧАБАН.