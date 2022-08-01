2 августа в Бобруйске откроется ярмарка «Школьный базар». Она будет работать по 4 сентября
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Со 2 августа по 4 сентября на пешеходной зоне (от улицы Карла Маркса до ул. Социалистической) будет работать ярмарка «Школьный базар», сообщает Bobrlife.
Об этом рассказала Елена Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета.
Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности отечественных производителей.
Виктор ЧАБАН.
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