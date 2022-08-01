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Общество

2 августа в Бобруйске откроется ярмарка «Школьный базар». Она будет работать по 4 сентября

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Со 2 августа по 4 сентября на пешеходной зоне (от улицы Карла Маркса до ул. Социалистической) будет работать ярмарка «Школьный базар», сообщает Bobrlife.

Поздравление! Режим работы: вторник-воскресенье с 9.00 до 16.00, выходной – понедельник.

Об этом рассказала Елена Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности отечественных производителей.

Виктор ЧАБАН.

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