198 заявок на уборку снега поступило от жителей области на горячие линии БРСМ

Как рассказали в областном комитете ОО «БРСМ», с декабря прошлого года во всех территориальных комитетах союза молодежи работают молодежные горячие линии по уборке снега, передает Мogilevnews.

Ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды и другие нуждающиеся граждане могут оставить заявку на расчистку снега, а волонтеры движения «Доброе сердце», участники МООП, актив БРСМ окажут им помощь в решении этого вопроса.

«Только с января по первую декаду февраля текущего года от жителей области поступило 198 заявок, – назвали цифры в обкоме БРСМ. – Для их выполнения было задействовано более 600 волонтеров. Наибольшее количество звонков пришлось на 17-21 января и 31 января-4 февраля – периоды, когда на нашу страну обрушились обильные снегопады».