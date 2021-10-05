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Армия

19 октября – День открытых дверей на военно-транспортном факультете БелГУТа

bsut.by 61 0

19 октября – День открытых дверей на военно-транспортном факультете БелГУТа

В субботу, 19 октября 2019 года, на военно-транспортном факультете в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта» проводится День открытых дверей.

Посетители будут иметь возможность встретиться с командованием факультета, начальниками кафедр, преподавательским составом, а также ознакомиться с учебно-материальной базой и порядком приема на военно-транспортный факультет в 2020 году.

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, кадетских училищ.

Начало мероприятий в 11.00.

Ждем Вас по адресу: г. Гомель, ул. Кирова 34, аудитория № 170.

Контактный телефон: (8 0232) 95-31-52; 31-51-86.

Добро пожаловать на военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта»!

 

bsut.by

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