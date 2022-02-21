19 февраля в Бобруйске была организована работа секций Форума развития гражданского общества

Принципы, которые лежат в основе образования как социального института, оказывают огромное влияние на общество.

В рамках работы секции «Вклад системы образования в устойчивое общественное развитие» учащиеся и преподаватели ГУО «Средняя школа №6 г.Бобруйска» поставили цель рассмотреть, какими чертами должна обладать система образования, способствующая устойчивому общественному развитию.

Значимость образования и самообразования для будущего страны огромна, ведь результатом является уровень развития личности завтра. Система образования является важным элементом исторической эволюции и отвечает за воспроизводство общественного сознания, создание «человеческого капитала», рост культуры и обеспечивает обществу возможность устойчивого развития.

В рамках работы секции Форума ребята предложили развивать такое направление как социально активная школа, которая могла бы стать инициативным центром устойчивого развития в городе.

Продолжилась работа секций в ГУО «Средняя школа №17 г.Бобруйска», где с учащимися IX-X классов открытый диалог провела директор школы Вероника Евдокимова и волонтеры отряда «Патриот». Участники секции Форума подчеркнули важность предстоящего референдума, отметив что, Беларусь – это наша душа. А на сколько, она будет светлая и красивая, зависит от нас.

Спикеры обратили внимание, что, оставаясь не равнодушными к судьбе собственной республики, современная молодежь является настоящими патриотами своей страны, способными сделать свой осознанный выбор.

Ведь нормы, которые будут внесены в Конституцию, должны эффективно функционировать и предоставлять гражданам возможности для самореализации и долгосрочных перспектив. Они сосредоточены на том, чтобы сделать государство еще сильнее и сделать политическую систему более стабильной, заложить прочный фундамент для сохранения независимости нашей страны и благополучия народа. Долг каждого гражданина – прийти на референдум и отдать свой голос за мир, согласие и достойное будущее!

Форум развития гражданского общества в Бобруйске подходит к завершению, впереди важное событие для всей страны - республиканский референдум.