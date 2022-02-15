19 февраля бобруйчан выслушают

19 февраля с 9:00 до 12:00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.