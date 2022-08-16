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19 августа выездной прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович

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19 августа выездной прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович

В Бобруйском городском исполнительном комитете 19 августа 2022 г. с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович.

Курируемые вопросы: экономика, ценообразование, имущественные отношения, статистика и анализ, предпринимательство и инвестиционная политика, занятость, торговля, услуги населению, внешнеэкономическая деятельность, развитие промышленности области, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, наука и инновационная деятельность.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 68 00 29 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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