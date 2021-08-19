19 августа в трудовых коллективах Бобруйска прошел Единый день информирования

19 августа работники КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» встретились с главным редактором УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» Николаем Силковым, заместителем начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Олегом Борсуковым, врачом-эпидемиологом Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ириной Дроздовой.

Николай Петрович рассказал о темах, затронутых в «Большом разговоре с Президентом», на котором, по словам главы медиахолдинга, ему «повезло побывать, ведь это знаковое событие».

Олег Петрович остановился на нескольких направлениях работы городской службы МЧС. Он озвучил оперативную обстановку в области и Бобруйске, напомнил о правилах содержания и пользования печным отоплением, бытовыми котлами, электроприборами, поведения на воде, о потерявшихся в лесу, о безопасности детей в начале нового учебного года, о помощи, которую горрайотдел по ЧС оказывает населению.

Ирина Владимировна описала ситуацию с заболеваемостью в Бобруйске Covid-19 и сделала акцент на необходимости вакцинации, рассказала о ее плюсах и перечислила противопоказания, с которыми прививка не показана.

Работники фанерного завода ОАО «ФанДОК» 19 августа принимали на предприятии Веронику Вильчик, начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома, Павла Шерснева, первого заместителя начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, Ларису Касперович, врача-эпидемиолога Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Вероника Алексеевна отметила важность «Большого разговора с Президентом», ведь «Беларусь сейчас оказалась в центре внимания всего мира», особо остановилась на предстоящем референдуме, затронула отношения Синеокой с другими странами и перспективы развития нашей страны.

Павел Иванович познакомил с оперативной обстановкой в Бобруйске и Могилевской области в целом, напомнил правила безопасного пользования электроприборами и о необходимости установки автономных пожарных извещателей, которые вовремя предупредят об опасности.

Лариса Федоровна остановилась на эпидемиологической обстановке в стране и городе и настоятельно рекомендовала делать прививки, чтобы «выработать коллективный иммунитет, который принесет безопасность вам и вашим близким», а также не забывать о соблюдении масочного режима в местах массового скопления людей.

В рамках Единого дня информирования встреча с коллективом гандбольного клуба «Березина» прошла в «Бобруйск-Арене». В откровенном и насыщенном разговоре приняли участие заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, первый заместитель начальника Бобруйского ГРО ЧС Павел Шерснев и главный врач Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Лайтер.

Основной акцент в беседе – темы «Большого разговора с Президентом». Виктория Омелюсик озвучила несколько важных направлений, о которых говорил Глава государства: внутриполитическая ситуация, вопросы конституционной реформы, последствия пандемии, интеграция с Россией, влияние международной обстановки. Среди главных достижений нашей страны Виктория Анатольевна назвала работу людей в период пандемии и предприятий в тяжелый 2020 год.

– Приведу в пример, как наши бобруйские предприятия сработали, несмотря на санкции и давление европейского рынка. На заводе ТДиА по маленьким тракторам стали расти заказы, продукция поставлялась в Россию, дальше пошли на восточные страны, резко вырос экспорт. И неправда, что Европа не покупает наши товары. У «ФанДОКа» контракты с голландцами и немцами, предприятие отгружает еженедельно по несколько фур мебели. Заказы есть, к тому же наши предприятия ищут и другие рынки сбыта, – рассказала Виктория Омелюсик.

Пообщались на Едином дне информирования на тему безопасности. Павел Шерснев охватил многие аспекты – от использования электроприборов и пользы автономного пожарного извещателя до поведения в лесу. Конечно, речь шла и о детской безопасности. Павел Иванович напомнил, как важен пример родителей. Дмитрий Лайтер подробно рассказал о вакцинации против COVID-19 и об особенностях используемых в Беларуси препаратов.

На встрече с интересом задавали вопросы и получали на них открытые и развернутые ответы.

Маргарита БУШУЕВА, Ольга Хотько. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.