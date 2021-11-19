19-21 ноября — Международный автопробег «Дорога Памяти»

19-21 ноября состоится Международный автопробег "Дорога Памяти" по маршруту: "Брест-Минск-Хатынь-Шуневка-Витебск-Смоленск". Участие в нем может принять любой желающий.

— Гостеприимная белорусская земля будет встречать соседей из Российского Союза Молодежи. 19 ноября мы планируем возложить цветы на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой, затем будет дан старт марафону по маршруту Брест – Минск. В субботу участники автопробега посетят Витебскую область и отправятся в Смоленск, где активисты-патриоты обсудят различные вопросы за круглым столом по "Гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи Союзного государства, — уточнил координатор РОО «Патриоты Беларуси» по Могилевской области Александр Иваненко.

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