18 января состоится торжественное открытие ежегодного турнира среди подразделений пожарных-спасателей
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18 января в 18.00 во Дворце искусств состоится торжественное открытие ежегодного турнира среди подразделений пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. Турнир проводится в 19-й раз и традиционно посвящен профессиональному празднику – Дню спасателя! В этом году в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту примут участие 12 команд (10 из Беларуси и 2 российские команды - из Наро-Фоминска и Калининграда).
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