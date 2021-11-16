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18 ноября прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский

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18 ноября прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский

18 ноября 2021 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анатольевич Анюховский проводит прямую телефонную линию для жителей г.Бобруйска, Осиповичского и Славгородского районов.

Звонки принимаются с 12.00 до 14.00 по телефону 8 (017) 3233473.

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