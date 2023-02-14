Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

18 февраля руководство бобруйских предприятий ЖКХ ответит на вопросы

10 0

18 февраля руководство бобруйских предприятий ЖКХ ответит на вопросы

18 февраля с 9.00 до 12.00 организовано проведение «прямой телефонной линии» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

­

70-76-89Шостак Александр Николаевичгенеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-98-66Голуб Кристина Геннадьевназаместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
70-55-04Грищенков Евгений Ивановичдиректор КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска»
73-87-76Леонович Виктор Владимировичдиректор КУП "ДЭП г. Бобруйска"
78-91-41Лоцкий Владимир Васильевичзаместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитал­ьному строительству)
Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿