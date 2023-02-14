18 февраля руководство бобруйских предприятий ЖКХ ответит на вопросы
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Фотографии: из открытых источников
18 февраля с 9.00 до 12.00 организовано проведение «прямой телефонной линии» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-89
|Шостак Александр Николаевич
|генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-98-66
|Голуб Кристина Геннадьевна
|заместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|70-55-04
|Грищенков Евгений Иванович
|директор КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска»
|73-87-76
|Леонович Виктор Владимирович
|директор КУП "ДЭП г. Бобруйска"
|78-91-41
|Лоцкий Владимир Васильевич
|заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)
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