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18 августа в трудовых коллективах Бобруйска пройдет Единый день информирования

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18 августа в трудовых коллективах Бобруйска пройдет Единый день информирования

Главная тема: «Доступное жилье – приоритетная задача социальной политики Республики Беларусь».

Данная отрасль действительно является одной из ключевых для экономики нашей страны и во многом определяет не только экономический рост, но и решение социальных задач государства. Поэтому основным приоритетом строительной отрасли является именно жилищное строительство. Одним из главных нормативных правовых документов, регулирующих основные направления государственной жилищной политики в Республике Беларусь, является Государственная программа «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, цель которой – повышение уровня обеспеченности населения страны доступным и качественным жильем.

Дополнительно руководители ­информационно-пропагандистских групп затронут вопросы рационального использования земельных ресурсов, оперативной обстановки в Могилевской области, эксплуатации печного и котельного отопления, использования автономных пожарных извещателей, расскажут о республиканской акции «В центре внимания – дети!».

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