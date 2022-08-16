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18 августа личный прием граждан проведет начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета

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18 августа личный прием граждан проведет начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета

18 августа 2022 с 16.00 до 18.00 личный прием граждан проведет начальник управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета Лисица Елена Сергеевна на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» (г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103).

Предварительная запись на прием производится по телефону: 76-21-73

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