17 сентября выездной личный прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

17 сентября 2021 года с 11.00 до 12.00 в Бобруйском горисполкоме (пл.Ленина, каб.211) выездной личный прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович.

Курирует вопросы экономики, ценообразования, имущественных отношений, статистики и анализа, ценных бумаг, предпринимательства и инвестиционной политики, занятости, торговли, услуг населению, страховой деятельности, таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей, развития промышленности области, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 68 00 29

с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00