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17 марта пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам предпринимательской деятельности

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17 марта пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам предпринимательской деятельности

Уважаемые Предприниматели города Бобруйска, 17 марта с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» по вопросам осуществления и развития предпринимательской деятельности проведут:

ФИОДолжностьТелефонВопросы
Прокопчик

Андрей Анатольевич

Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)74 11 11,

+375 29 6228790

Организация и ведение предпринимательской деятельности
Вовк

Вера Викторовна

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)70 63 90,

+375 29 3525200

Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства
Коржов

Александр Викторович

Управляющий филиалом «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства)+375 29 3861595Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Фёдорова

Марина Геннадьевна

Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства)78 32 80Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Тарабуева

Олеся Фёдоровна

Заместитель начальника управления экономики горисполкома68 00 52Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Мажуга

Татьяна Васильевна

Заведующий сектором организации торговли и услуг управления торговли и услуг горисполкома68 00 43Соблюдение законодательства в области торговли и услуг
Щербакова

Дарья Игоревна

Начальник отдела собственности управления экономики горисполкома68 00 33Распоряжение государственным имуществом
Левадная

Раиса Федоровна

Главный специалист отдела землеустройства горисполкома68 00 56Предоставление земельных участков
Качан

Яна Валерьевна

Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома68 00 49Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов
Тарабуева

Тамара Сергеевна

Овчинникова

Юлия Петровна

Главные государственные налоговые инспекторы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску59 78 56Налогообложение субъектов предпринимательства
Шерснев

Павел Иванович

Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике72 48 86Пожарная безопасность
Солонович

Игорь Николаевич

Заместитель начальника Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь43 08 73,

+375 44

7408744

Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
Шинкарев

Сергей Петрович

Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»71 60 49Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства
Размарица

Мария Леонидовна

Главный специалист управления экономики горисполкома68 00 39Регистрация и ликвидация юридических лиц
Шевчук

Людмила Николаевна

Заведующий сектором экономики Администрации Первомайского района

г. Бобруйска

77 75 23Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
Толкачева

Светлана Анатольевна

Главный специалист сектора экономики Администрации Ленинского района

г. Бобруйска

71 73 99Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
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