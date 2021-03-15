17 марта пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам предпринимательской деятельности

ФИО Должность Телефон Вопросы

Прокопчик Андрей Анатольевич Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства) 74 11 11, +375 29 6228790 Организация и ведение предпринимательской деятельности

Вовк Вера Викторовна Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства) 70 63 90, +375 29 3525200 Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства

Коржов Александр Викторович Управляющий филиалом «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства) +375 29 3861595 Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений

Фёдорова Марина Геннадьевна Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства) 78 32 80 Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений

Тарабуева Олеся Фёдоровна Заместитель начальника управления экономики горисполкома 68 00 52 Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

Мажуга Татьяна Васильевна Заведующий сектором организации торговли и услуг управления торговли и услуг горисполкома 68 00 43 Соблюдение законодательства в области торговли и услуг

Щербакова Дарья Игоревна Начальник отдела собственности управления экономики горисполкома 68 00 33 Распоряжение государственным имуществом

Левадная Раиса Федоровна Главный специалист отдела землеустройства горисполкома 68 00 56 Предоставление земельных участков

Качан Яна Валерьевна Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома 68 00 49 Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов

Тарабуева Тамара Сергеевна Овчинникова Юлия Петровна Главные государственные налоговые инспекторы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску 59 78 56 Налогообложение субъектов предпринимательства

Шерснев Павел Иванович Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике 72 48 86 Пожарная безопасность

Солонович Игорь Николаевич Заместитель начальника Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 43 08 73, +375 44 7408744 Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды

Шинкарев Сергей Петрович Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 71 60 49 Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства

Размарица Мария Леонидовна Главный специалист управления экономики горисполкома 68 00 39 Регистрация и ликвидация юридических лиц

Шевчук Людмила Николаевна Заведующий сектором экономики Администрации Первомайского района г. Бобруйска 77 75 23 Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей