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Вытокі. Крок да АлімпуОбщество

17 июля после окончания праздничного фейерверка на фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» будет организован отвоз пассажиров

Изображение носит иллюстративный характер

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17 июля после окончания праздничного фейерверка на фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» будет организован отвоз пассажиров

17 июля после окончания праздничного фейерверка от остановочного пункта «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о. п. «Дом связи» по маршрутам № 1, № 2.

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