17 июля после окончания праздничного фейерверка на фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» будет организован отвоз пассажиров
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Фотографии: 4esnok.by
17 июля после окончания праздничного фейерверка от остановочного пункта «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о. п. «Дом связи» по маршрутам № 1, № 2.
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17 июля после окончания праздничного фейерверка на фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» будет организован отвоз пассажиров
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