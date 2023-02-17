17 февраля День спонтанного проявления доброты. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 17 февраля, отмечается Европейский день кота. Первобытные люди постепенно приручали диких животных – лошадь, корову, собаку... Одной из последних, согласно легенде, стала кошка. Своенравное и самостоятельное животное долго не соглашалось расстаться со свободой, но все же пришло к человеку в пещеру. Коты на протяжении тысячелетий скрашивают жизнь человека своим существованием. Грациозные и умные звери проявляют любовь и верность к хозяевам, взамен требуя уважения своей тяги к независимости. 17 февраля в честь Европейского дня кота проводятся фотовыставки, конференции и другие мероприятия со сбором средств на нужды бродячих животных.

17 февраля 1906 года родилась писательница Агния Барто

«Она всегда идет навстречу одному поколению, провожая другое», – так писал Расул Гамзатов о замечательной детской писательнице Агнии Львовне Барто, родившейся 17 февраля 1906 года. «Уронили мишку на пол», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко плачет». Ее стихи знает каждый. Их невозможно не знать, так как каждый был ребенком. И каждое стихотворение этой удивительной женщины делало нас чище и добрее. После войны Агния Барто предложила разыскивать потерявшихся родителей по детским воспоминаниям. Благодаря ее программе на радио «Маяк» удалось соединить сотни разлученных семей.

17 февраля отмечается День капусты

Ежегодно 17 февраля отмечается День капусты. И если Вы еще не знаете, чем полезен этот овощ, то Вас ждет сюрприз. В капусте содержатся почти все известные витамины, и даже такой уникальный и необходимый при язве желудка витамин U, фитонциды, ферменты, минеральные вещества. Польза всех видов капусты (а их известно более 100) обусловлена высоким содержанием вторичных растительных веществ. Считается, что овощ начали возделывать в Древнем Египте. Тогда его почитали как изысканное угощение для состоятельных людей и подавали в качестве десерта. В современной истории капуста приобрела репутацию ключевого овоща на кухне.

17 февраля День спонтанного проявления доброты

17 февраля ежегодно во многих странах отмечают удивительный праздник – День спонтанного проявления доброты. Инициаторами проведения праздника стали международные благотворительные организации, и основан он на том, чтобы сделать доброту (пусть даже и спонтанную) стандартом, которому будут следовать все люди. И от этого наше общество станет лучше для жизни. Современная жизнь не так проста и не совсем безоблачна. Мы все переживаем свои собственные трудности. День спонтанного проявления доброты посвящен тому, чтобы выразить признательность окружающим. Вспомните сегодня о таком понятии, как доброта, и отпразднуйте этот день правильно. Прислушайтесь, что вам подсказывают ваша душа и сердце.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

СТВ