17 августа Мир отмечает День секонд-хенда

17 августа отмечается День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда.

Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния.

Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название – комиссионный магазин.

Сдавший товар на продажу человек остаётся его владельцем до продажи и, получив после сдачи товара чек, вправе забрать свою вещь из магазина в любой момент, если по каким-то причинам передумает её продавать.

Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника и электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и т.д. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним.

Для многих людей комиссионный магазин был и остаётся также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций, вещи, привезённые из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории.

Кто-то посещает комиссионные магазины в связи с затруднительным финансовым положением, для кого-то принципиальной становится покупка товара по более низкой цене, пусть даже товар не будет являться новым. Для отдельных категорий людей посещение комиссионных магазинов становится чем-то вроде ритуала. Они ожидают новые поставки товаров и готовы проводить немалое количество времени, оценивая ассортимент магазина в поисках того, что требуется или просто такого товара, который заинтересует.

Обратной выгодной стороной комиссионного магазина является возможность для сдающего на продажу товар человека получить выгоду от продажи ненужного товара или вещи, а также освободить место в квартире или доме, которое занимают такие вещи.

В определённых кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.

После того, как западная культура с распадом СССР получила свободный доступ в постсоветские страны, в сфере комиссионных магазинов появилось и новое понятие: «секонд-хенд» (от англ. «вторая рука»). Этим термином начали называть многие комиссионные магазины. Однако, в большинстве случаев, со временем такое наименование закрепилось за комиссионными магазинами, специализирующимися на продаже одежды и обуви.