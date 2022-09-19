165 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД за выходные
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За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 958 нарушений ПДД, задержано 16 пьяных водителей и 43 бесправника.
Кроме того, 165 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 44 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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