0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

16 спортсменов Могилевской области завоевали лицензии на участие в Олимпиаде в Токио

77 0

16 спортсменов Могилевской области завоевали лицензии на участие в Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Планируется разыграть 339 комплектов медалей. Бороться за них будут спортсмены Могилевщины, в том числе и бобруйчане. Лицензии на участие в Олимпиаде завоевали 16 спортсменов Могилевской области.

По данным управления спорта и туризма Могоблисполкома по состоянию на 8 июля это:

- бокс – Александр Радионов;
- борьба женская – Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина;
- гребля на байдарках и каноэ – Владислав Литвинов, Надежда Макарченко;
- дзюдо – Дмитрий Миньков;
- легкая атлетика – Нина Савина, Кристина Тимановская, Анна Терлюкевич, Дмитрий Набоков, Юлия Близнец;
- плавание – Никита Цмыг;
- современное пятиборье – Илья Полозков;
- стрельба из лука – Анна Марусова, Карина Деминская;
- тяжелая атлетика – Дарья Наумова.

В целом, как отмечал министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в борьбу за олимпийские лицензии вступили около 260 спортсменов в 26 видах спорта. В итоге их останется чуть более 100.

Болеем за наших!

по материалам mogilevnews

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿