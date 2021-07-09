16 спортсменов Могилевской области завоевали лицензии на участие в Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Планируется разыграть 339 комплектов медалей. Бороться за них будут спортсмены Могилевщины, в том числе и бобруйчане. Лицензии на участие в Олимпиаде завоевали 16 спортсменов Могилевской области.

По данным управления спорта и туризма Могоблисполкома по состоянию на 8 июля это:

- бокс – Александр Радионов;

- борьба женская – Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина;

- гребля на байдарках и каноэ – Владислав Литвинов, Надежда Макарченко;

- дзюдо – Дмитрий Миньков;

- легкая атлетика – Нина Савина, Кристина Тимановская, Анна Терлюкевич, Дмитрий Набоков, Юлия Близнец;

- плавание – Никита Цмыг;

- современное пятиборье – Илья Полозков;

- стрельба из лука – Анна Марусова, Карина Деминская;

- тяжелая атлетика – Дарья Наумова.

В целом, как отмечал министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в борьбу за олимпийские лицензии вступили около 260 спортсменов в 26 видах спорта. В итоге их останется чуть более 100.

Болеем за наших!

по материалам mogilevnews