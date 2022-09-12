16 сентября состоится «прямая телефонная линия» ТЦСОН Первомайского района

ТЦСОН Первомайского района Бобруйска 16 сентября проводит «прямую телефонную линию» по направлениям деятельности Центра.
|Морозова
Татьяна Алексеевна,
заместитель директора
|12.00-13.00
72 73 64
|Вопросы социального обслуживания населения
|Шамаль
Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому
|08.00-09.00
72 73 65
|Порядок оказания услуг в форме социального обслуживания на дому (комплексное социальное обслуживание, разовые социальные услуги), услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) для родителей-инвалидов 1 и 2 групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов), услуга дневного присмотра на дому
|Капустина
Мария Васильевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания
|09.00 – 10.00
72 73 97
|Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания (кружковая работа, в том числе на дому, дневной присмотр, работа в трудовых мастерских); оказание услуг переводчика жестового языка; предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси»
|Сулимова
Анна Александровна, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания
|10.00-11.00
72 73 77
|Порядок оказания услуги сопровождаемого проживания для инвалидов (услуга ассистента инвалидам 1 и 2 групп с умственными нарушениями, услуга помощника по сопровождению инвалидам 1 группы с нарушением ОДА и (или) по зрению); прокат технических средств социальной реабилитации; оказание социально-психологических услуг; сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|Миронович
Людмила Григорьевна,
заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки
|11.00-12.00
72 73 76
|Условия и порядок оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, помещения в дома-интернаты, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации
|Алимова
Светлана Викторовна,
заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов
|14.00-15.00
73 70 48
|Условия и порядок помещения в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; оказание услуг в форме стационарного социального обслуживания
|Сакач
Татьяна Михайловна,
заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста
|15.00-16.00
72 73 66
|Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста (кружковая работа, обучение навыкам ухода на дому, дневной присмотр)
|Филина
Елена Николаевна,
заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования
|16.00-17.00
72 73 75
|Вопросы опеки и попечительства над совершеннолетними лицами; осуществление проверок факта ухода получателями пособий по уходу за инвалидами 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; оказание помощи одиноким пенсионерам, нуждающимся в ремонте печного оборудования, электропроводки, установке автономных пожарных извещателей в соответствии с государственной программой «Социальная защита»