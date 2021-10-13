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16 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

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16 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

16 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска. 

72-11-33Столярова

Людмила Николаевна

заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
78-98-66Солонович Татьяна Михайловназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
70-55-08Джуманиязов Артем Игоревичглавный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
73-87-76 Леонович

Виктор Владимирович

директор

Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"

78-91-41Лоцкий

Владимир Васильевич

заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)

 

 

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