16 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

16 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33 Столярова Людмила Николаевна заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства 78-98-66 Солонович Татьяна Михайловна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 70-55-08 Джуманиязов Артем Игоревич главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" 73-87-76 Леонович Виктор Владимирович директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-91-41 Лоцкий Владимир Васильевич заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)