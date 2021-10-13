16 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

16 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|72-11-33
|Столярова
Людмила Николаевна
|заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
|78-98-66
|Солонович Татьяна Михайловна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|70-55-08
|Джуманиязов Артем Игоревич
|главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
|73-87-76
|Леонович
Виктор Владимирович
|директор
Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-91-41
|Лоцкий
Владимир Васильевич
|заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)