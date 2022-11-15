16 ноября состоится 44-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва
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16 ноября в 16.00 состоится 44-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж).
Начало регистрации в 15.30.
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