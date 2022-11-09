16 ноября личный прием граждан проведет Ирина Рынейская
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16 ноября с 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Рынейская – в администрации Ленинского района Бобруйска (ул.Советская,78, кабинет №113).
Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-663-32-10.
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