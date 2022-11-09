Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

16 ноября личный прием граждан проведет Ирина Рынейская

51 0

16 ноября личный прием граждан проведет Ирина Рынейская

16 ноября с 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Рынейская – в администрации Ленинского района Бобруйска (ул.Советская,78, кабинет №113).

Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-663-32-10.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿