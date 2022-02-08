16 февраля прямую телефонную линию проведет помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Мартынюк Леонид Алексеевич

16 февраля с 11:00 до 13:00 в Бобруйске по телефонному номеру 68-00-18 будет проведена «прямая телефонная линия» помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области Мартынюком Леонидом Алексеевичем.