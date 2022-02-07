16 февраля прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская
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16 февраля 2022 года с 14.00 до 15.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76-52-61.
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