Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

16 февраля прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская

221 0

16 февраля прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская

16 февраля 2022 года с 14.00 до 15.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76-52-61.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »